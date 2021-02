Förderpaket zum Ausbau der Elektromobilität in Kraft

Elektromobilität hat 2020 weiter an Fahrt zugenommen. Mit einer Zulassungsquote von acht Prozent an den Neuzulassungen von E-PKWs war Vorarlberg österreichweit Spitzenreiter.

Land fördert ergänzend zum Bund

Um den eingeschlagenen Kurs in Richtung nachhaltigem heimischen Verkehrssystems weiter fortzuführen haben Land und Bund ein lukratives Fördermodell für 2021 in Kraft gesetzt. Vom Klimaschutzministerium (BMK) werden Lastenfahrräder, E-Fahrräder, E-PKWs, verschiedene Nutz- und Sonderfahrzeuge und der Aufbau von Ladinfrastruktur mit Zuschüssen in verschiedener Höhe unterstützt. Zusätzlich beteiligen sich der Sportfachhandel und die Automobilimporteure mit Rabatten an der Förderaktion.