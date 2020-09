"Fördern und Fordern": Landesrat Gantner zur Integration in Vorarlberg

Am Dienstagvormittag wurde der Integrationsbericht 2020 präsentiert. Landesrat Christian Gantner erklärt im Gespräch mit VOL.AT, wie es um die Integration in Vorarlberg bestellt ist.

Zehn Jahre gibt es den Integrationsbericht mittlerweile und auch die neueste, am Dienstag präsentierte Ausgabe zeigt diverse Problemfelder. Vor allem mangelnden Deutschkenntnisse an Schulen und eine niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen sind Aufgaben, die die zuständige Ministerin Susanne Raab (ÖVP) zu bewältigen hat.

VOL.AT hat Landesrat Christian Gantner befragt, wie es in Vorarlberg um die Integration bestellt ist.

Gantner: Fördern und Fordern

Ehrenamt mit hohem Stellenwert

"Freiwilliges Engagement hat in Vorarlberg einen besonders hohen Stellenwert und stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft", verdeutlicht Gantner in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber VOL.AT.