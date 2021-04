FMH für europäischen Museumspreis nominiert

Das Frauenmuseum Hittisau hat die Chance den Europäischen Museumspreis am 6. Mai bei der Online-Verleihung zu gewinnen.

Der Europäische Museumspreis (EMYA), die höchste Auszeichnung für Museen in Europa, wird heuer am 06. Mai ab 17 Uhr für die Jahre 2020 und 2021 gleichzeitig vergeben. Als Eines von 88 Nominierten nimmt das Frauenmuseum Hittisau (FMH) an der öffentlichen Preisverleihung teil, die in diesem Jahr online stattfindet.