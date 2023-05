Flur- und Seeuferreinigung in Hörbranz

„Saubere Umwelt braucht dich!“ – Gemeinsamer Einsatz für ein sauberes Hörbranz

Nachdem der erste Termin wetterbedingt verschoben werden musste, trafen sich am Samstag den 06.05.2023 die vielen freiwilligen Umweltschützer um 9.00 Uhr beim Hörbranzer Feuerwehrhaus. Dort wurden die Abschnitte von Daniel Schwark, der gerade in der Marktgemeinde Hörbranz als neuer Mitarbeiter für Klima, Umwelt, Energie und Mobilität gestartet hat, aufgeteilt. Säcke und Zangen konnten mitgenommen werden. Neben Bächen und Straßen wird auch das Hörbranzer Seeufer vom angefallenen Unrat befreit. Wie jedes Jahr beteiligten sich wieder viele Ortsvereine bei der großen und wichtigen Reinigungsaktion. Unter anderem waren die Mitglieder der Fliegenfischer, der Hörbranzer Raubritter, der Feuerwehr Hörbranz, des Ringvereins Magic Fit AC Hörbranz, der Turnerschaft Hörbranz, des ATIB Hörbranz sowie viele Privatpersonen und Familien am Samstagsvormittag für das Gemeinwesen im Einsatz. Auffallend war auch, dass viele Kinder ihre Freizeit für diese Sache zur Verfügung stellten.

Schon kurz nach dem Start waren die ersten Müllsäcke gefüllt. Mit gutem Schuhwerk, langen Hosen und Handschuhen wurde das Dickicht durchsucht. Es erschreckt jedes Jahr aufs Neue, was alles in der Natur zu finden ist. Getränkedosen und -flaschen, Teller und Besteck, Hygieneartikel jeglicher Art, Styropor, Nylon, Taschen, Ton- und Glasscherben, Blumentöpfe, Spritzen, Verbände und Pflaster, Hundekotsäckchen schwimmend und neben den Mülleimern und vieles mehr. Aber auch ungewöhnliche Fundgegenstände müssen vom Bauhof entsorgt werden. So wurde eine Schneeschaufel, eine Gabel (!), Schnuller, Windeln, eine Gummibaggerkette und ein Fahrrad mit zu den Sammelstellen gebracht. Für viele der Umweltschützer unverständlich, dass der Müll nicht an den richtigen Stellen entsorgt wird und einfach weggeworfen wird. Zumal sich an diesem Samstagmorgen Hörbranz und gerade das Hörbranzer Bodenseeufer von seiner schönsten Seite gezeigt hat. Nach einem kurzen Regenschauer, die Natur grün und voller Frische, die Gehwege noch ruhig, die Wiesen voller blühender Blumen, die Strandabschnitte unberührt, als ob alles auf die Besucher wartet. Nur wenige Spaziergänger genossen die Aussicht über den Bodensee auf schneebedeckte Bergspitzen. Hier kann man mehr als zurecht von einem Natur- und Erholungsjuwel vor unserer Haustüre sprechen. Fast das ganze Jahr bietet sich Platz zur Erholung und Entspannung, für Sport, Spaß und Geselligkeit. Im Sommer tummeln sich unzählige Badegäste und Kinder am Strand, an dem übrigens kein Eintritt zu zahlen ist, und können verschiedenste Wasseraktivitäten ausüben. Außerdem bieten sich vielen Tieren Brut- und Nistplätze sowie ein einzigartiger Lebensraum, wo sich der Mensch als Gast und stiller Beobachter verstehen sollte.

Hier sollte für alle selbstverständlich sein, zumindest den mitgebrachten Müll wieder mitzunehmen und zu entsorgen, dass die besonderen Plätze für alle sauber und ungefährlich zurückgelassen werden.

Bei der Reinigungsaktion, bei der mehr als 60 Personen ihre Freizeit ehrenamtlich eingesetzt haben, wurden rund 65 Müllsäcke eingesammelt und werden jetzt vom Bauhof entsorgt.

Nach der Putzete, die von einigen Schwänen argwöhnisch beobachtet wurde, lud die Gemeinde Hörbranz die Teilnehmer auf eine Jause und Getränke direkt am Bodenseeufer ein. Dort waren Tische und Bänke aufgestellt, Bürgermeister Andreas Kresser, Daniel Schwark von der Gemeinde und Eva Mühlebach hatten den Grill eingeheizt und die Sammler konnten sich ausgiebig stärken. Bürgermeister Andreas Kresser im Vorfeld zur Umweltaktion in Hörbranz: „Der Frühjahrsputz im Gemeindegebiet ist ein Thema für alle Generationen”. „Danke allen Teilnehmern für ihren großartigen Einsatz für die Umwelt, gerade für die jungen Teilnehmer ist die Aktion sicher auch Bewusstseinsbildend, wenn sie sehen, was alles und in welchen Mengen weggeworfen wird und unsere Umwelt schädigt“ so das Hörbranzer Gemeindeoberhaupt abschließend bei seinen Dankesworten am traumhaften Bodenseeufer.