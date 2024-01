Flugzeugbrand auf Airport von Tokio - Mehr als 300 Menschen an Bord

Ein Flugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten.

Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war am Dienstag zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Das Flugzeug der Japan Airlines mit mehr als 300 Passagieren an Bord war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Laut einem weiteren TV-Bericht gab es möglicherweise einen Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Küstenwache.