Flugzeug nach Landung in Istanbul in zwei Teile gebrochen

Bei starkem Regen verunglückte ein Flugzeug schwer.

Auf dem Istanbuler Sabiha-Gökcen-Flughafen ist ein Flugzeug laut Medienberichten nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten, berichteten türkische Medien am Mittwoch. Demnach gab es Verletzte, aber keine Toten.