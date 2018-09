Flugpolizei Vorarlberg feiert 50-jähriges Jubiläum

Die Flugpolizei Vorarlberg feiert am heutigen Sonntag ihr 50-jähriges Jubiläum und lädt deshalb Besucher zum großen Flugtag 2018 in Hohenems ein.

Die Beamten der Flugpolizei sind ausgebildete Polizeibergführer und sorgen für die Sicherheit in und um den Hubschrauber. Sie führen etwa Bergungen in alpinem Gelände durch und unterstützen tatkräftig ihre Kollegen zu Land und See.