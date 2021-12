Flüge mit Privatjets boomen: Österreicher lassen sich Lust am Reisen nicht nehmen

In Pandemiezeiten gibt es weniger Linienflüge. Trotzdem lassen sich die Österreicher das Reisen nicht nehmen und setzen vermehrt auf Privatjets.

Trotz der unsicheren Situation weltweit wollen sich viele Österreicher die Lust am Reisen nicht nehmen lassen. Während die kommerzielle Luftfahrtbranche durch Corona massiv gebeutelt war, verbuchten Anbieter von Privatflügen neue Höhenflüge. Auch der österreichische Anbieter "GlobeAir" hat gerade so viele Aufträge wie nie zu vor - so viele, dass das Unternehmen bereits die Mitarbeiter aufstockte und die Flotte erweiterte.