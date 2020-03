Flüchtlingskrise: "2015 kann und darf sich in Vorarlberg nicht wiederholen"

Die aktuellen Bilder von der türkisch-griechischen Grenze werden auch von der Landesregierung aufmerksam verfolgt. Für Landeshauptmann Markus Wallner ist aber die Haltung dazu eine Klare.

Im VOL.AT Talk zur aktuellen Situation in der Türkei, findet Landeshauptmann Wallner klare Worte: "Das was die Türkei gerade macht, ist der Versuch einer Erpressung auf dem Rücken von Flüchtlingen".

Wir dürfen uns nicht erpressen lassen

Die Reaktion von Österreich und der EU muss für Wallner ganz klar sein. Man dürfe diesem Erpressungsversuch von Erdogan nicht nachgeben, denn die Folgen wären unabsehbar. Wallner will dementsprechend aktuell auch nicht von einer neuen Flüchtlingswelle sprechen, da die Türkei ganz gezielt Flüchtlinge in Busse setze und zur Grenze fahre. Das Ziel sei so den Druck auf Europa zu erhöhen, weitere Zugeständnisse an die Türkei zu machen.