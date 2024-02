Flucht endet in Basel: Ali D. nach sechs Monaten gefasst

Es war eine der größten Fahndungen in Vorarlberg seit längerer Zeit: Schüsse, Drohungen und eine Flucht, die nun in der Schweiz ihr Ende fand. Das ist bislang bekannt.

Am 27. August 2023 fielen in Bregenz Vorkloster gleich mehrfach Schüsse. Nachdem Anwohner in einem Mehrparteienhaus nach einer Schussabgabe die Polizei alarmierten, fielen im Zuge der Verfolgung von den flüchtigen Tätern im Bereich der Achbrücke in Hard weitere Schüsse.