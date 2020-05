Flucht aus psychiatrischer Klinik in Deutschland

Nach einer Geiselnahme sind zwei Patienten aus dem geschlossenen Bereich der psychiatrischen Klinik im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau geflohen.

Wie die Polizei in Kleve am Dienstag mitteilte, hatten die beiden 38 und 43 Jahre alten Männer am Montagabend einen Pfleger mit Küchenmessern bedroht und in ihre Gewalt gebracht. Beide befanden sich im Maßregelvollzug und waren wegen Überfällen verurteilt worden. Die Umstände der Flucht deuten einem Sprecher zufolge darauf hin, dass das Duo gewaltbereit ist.