Floriani-Jünger im Wettkampfmodus

Hervorragende Leistungen beim 7. Alpin-Nassbewerb in der Arena in Alberschwende.

Auch bei Trockenheit ist der steile „Arenahang“ in Alberschwende eine sportliche Herausforderung. Beim diesjährigen Alpin-Nassbewerb am Samstagnachmittag tat der Regen noch seines dazu. Beim Löschangriff, den es in schnellstmöglicher Zeit zu absolvieren galt, kam so mancher sportliche Feuerwehrmann das eine oder andere Mal auf dem matschigen, nassen Untergrund bei bis zu 45 Prozent Steigung ins Rutschen. Den anfeuernden Zuschauerinnen und Zuschauern gefiel es natürlich, da somit einige spektakuläre und unvorhersehbare Szenen zu beobachten waren.