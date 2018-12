Florian Silbereisen: Die ersten Worte zur Trennung

Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Nun äußert sich Florian in einem Brief zu der Trennung.

“Helene und ich haben zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt! Wir haben uns wunderbar ergänzt. Wir hatte Höhen und Tiefen – wie alle anderen Paare”, so Florian in einem ersten Statement. “Trotzdem war unser Leben zu zweit aufgrund der ständigen Beobachtung nicht nur schön. Seit zehn Jahren wird in den Medien Woche für Woche über Hochzeit, Kinder oder Trennung spekuliert. Seit Jahren schreckt man nicht einmal davor zurück, in unseren Mülltonnen zu wühlen, um dort irgendetwas Privates zu finden und daraus eine Geschichte zu machen. Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit diskutiert wurde, waren wir längst getrennt. Wir wollten mit dieser Nachricht aber so spät wie möglich an die Öffentlichkeit gehen.”