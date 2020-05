Florale Geschenke für spezielle Momente

In einer Woche ist Muttertag, und florale Geschenke zaubern immer ein Lächeln in das Gesicht der Beschenkten. Doch es muss nicht nur kurzzeitige Freude sein, die zu besonderen Anlässen mit den entsprechenden Blumen geschenkt wird

Tipps von Sebastian Geiger

Denken Sie an Zinnienpflanzen. Diese wundervollen Sommerblüher erfreuen uns jetzt als Jungpflanzen und in wenigen Wochen als Schnittblumen. Sie begeistern uns vom Samenkorn bis zum Blumenstrauß.

Jetzt geschenkt, in guten Mutterboden gepflanzt, und schon blüht es den ganzen Sommer im Garten. Die besonderen Farben und Sorten machen das Ganze sehr interessant und vielfältig. Ideal für regionale und natürliche Floristik, wie wir sie von „Blumen Kopf“ mit Faszination leben. Denn unsere Natur bietet jeden Tag neue Knospen und Blüten in einer wunderbaren Vielfalt. Die Natur dient uns gleich in mehrfacher Hinsicht, denn sie ist uns Inspiration und Werkstoff zugleich. Schneiden Sie die Knospen und Blüten für Ihren individuellen Blumenschmuck möglichst in den Morgenstunden.

Stellen Sie die geschnittenen Blumen einen Zentimeter tief in heißes Wasser. Nach drei Minuten sollten Sie die Blumen herausnehmen und mit reichlich kaltem Wasser versorgen. So können Knospen und junge Blätter genügend Wasser aufnehmen, und lange Haltbarkeit ist gewährleistet.

Knolle mit Potenzial

Dahlien als Knollen zum Start der Pflanzsaison sind ein schönes Geschenk für Gartenfreunde und Gartenliebhaber. Diese eindrucksvollen Beetpflanzen können geteilt oder als Stecklinge vermehrt werden. Auf diese Weise können die einzigartigen Sorten über Generationen weitergegeben werden. Sie lieben einen guten Mutterboden sowie Pferdemist in jedem Pflanzloch.

Da die Pflanzen üppig und groß werden, möchten sie gerne gestützt werden. Dabei ist es ratsam, einen großen Pflanzenhalter in der Höhe von eineinhalb Metern zu setzen. Unsere Pflanzenhalter bei Blumen Kopf haben einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Drei waagrechte Ringe sind in Abständen von jeweils 40 Zentimetern Höhe angebracht. So halten die Dahlien Wind und Regen stand.

Florale Feinheiten

Kränzchen aus Kräutern mit weißen Iberis sind besonders zum Trocknen geeignet. Hier können kurze Triebspitzen (die gestutzt werden müssen) einen besonderen Platz finden. Ein selbstgemachtes Kränzchen wird so zu einem ganz persönlichen Herzgeschenk für Ihre Liebsten.

Verspieltes Blümchen. Spanische Gänseblümchen, in besonders gute Muttererde gepflanzt, strahlen den ganzen Sommer eine zarte, leichte, sich im Wind bewegende Blütenpracht aus. Das kleine Blümchen vermehrt sich selbst – wohin der Wind es trägt. In einem alten Gefäß oder mit Lianen umringt, verschönert es jedes Plätzchen im Garten. Es eignet sich auch sehr gut für die Balkonkastenbepflanzung.

Chillout-Pflanzen

Abschließend noch eine spezielle Pflanze: Echeverien. Sie sind im Sommer besonders reizvoll für ganz sonnige und heiße Plätze, die in ganz langen Abständen gegossen werden.