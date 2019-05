Flixbus wendet bei Hörbranz auf Autobahn

Am Dienstag habe ein Fernbus direkt nach dem Grenzübergang Hörbranz auf der A96 gewendet, um als Geisterfahrer zurück zur Raststätte Hörbranz zu gelangen. Ein Lkw-Fahrer postete ein entsprechendes Foto der Aktion.

Der deutsche Lkw-Lenker war am Dienstagmittag auf der A14 in Richtung Deutschland unterwegs, als er direkt nach dem Grenzübergang Hörbranz halten musste. Ein laut Angabe des Lkw-Fahrers vollbesetzter Fernbus des Anbieters wendete scheinbar vor ihm im Baustellenbereich vor der Abfahrt Lindau auf der A96, um zurück nach Österreich zu kommen. Dementsprechend ungehalten machte der Lkw-Fahrer ein Foto der Aktion und postete es in den sozialen Netzwerken.