Flick bleibt Bundestrainer

Der Bundestrainer macht weiter, die DFL-Geschäftsführerin hört auf: Binnen 41 Minuten sind nach zwei Treffen im gleichen Hotel in der Nähe von Frankfurt/Main zwei zentrale Personalentscheidungen im deutschen Fußball verkündet worden.

Zunächst teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochabend nach einer Krisensitzung mit, dass Hansi Flick die Nationalmannschaft auch nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar weiter betreut. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und Donata Hopfen beenden zum Jahresende dagegen die Zusammenarbeit, wie der Ligaverband wenig später bekannt gab.

Optimismus für EM

Zweistündiger Krisengipfel

Flick saß am Mittwoch bei dem rund zweistündigen Krisengipfel mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke in einem Hotel in Neu-Isenburg zusammen. Das Trio konnte sich nach dem nächsten Scheitern der DFB-Auswahl in der WM-Gruppenphase vier Jahre nach dem historischen Aus unter Joachim Löw in Russland auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen.