Fleißige Helfer räumen nach ausgelassenem Faschingsumzug wieder auf

Nach den farbenfrohen und ausgelassenen Faschingsumzügen, die am vergangenen Wochenende unter anderem in Wolfurt und Bregenz über die Bühne gegangen sind, traten am Ende des Trubels die wahren Helden der Feierlichkeiten hervor: die fleißigen Mitarbeiter und Helfer in Wolfurt und des Bauhofs Bregenz. Sie sorgten dafür, dass die Straßen und Plätze von den Spuren der Feiernden befreit wurden, damit die Gemeinden schon bald wieder in ihrem gewohnten Glanz erstrahlen konnten.