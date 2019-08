Fleischsteuer in Arbeit - Wird Fleisch (noch) teurer?

Deutschland arbeitet für mehr Tierwohl an einer höheren Steuer auf Fleisch. Kommt die neue Fleischsteuer auch bald bei uns?

Kritik am Vorschlag höherer Steuern auf Fleisch kommt von Politikern der Linken, FDP und AfD.

So hoch ist die Steuer für Fleisch in Österreich

In Österreich beträgt der Normalsteuersatz 20%. Für Grundnahrungsmittel gilt dagegen in der Regel der ermäßigte Steuersatz. Für die im Umsatzsteuergesetz aufgezählten Umsätze kommen die ermäßigten Steuersätze in Höhe von 10% bzw. 13% zur Anwendung. Dem günstigen Steuersatz von 10% unterliegt neben der Müllbeseitigung oder Umsätzen von Schwimmbädern auch Fleisch sowie genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (Kapitel 2 der Kombinierten Nomenklatur).