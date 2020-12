Am Freitagmorgen wurde in Hörbranz mit dem Flächentest gestartet

Zu einer eher ungewöhnlichen Zeit war am Freitag der Leiblachtalsaal in Hörbranz hell beleuchtet. Bereits kurz nach 6 Uhr wurden die letzten Vorbereitungen für den Flächentest getroffen und der Saal noch einmal kontrolliert. Bestens vorbereitet, negativ getestet und mit Schutzausrüstung waren die Mitarbeiter der Gemeinde, der Feuerwehr und vom Roten Kreuz in der Teststation. Bereits kurz vor 7 Uhr wurde der erste offizielle Test durchgeführt. Auch Bürgermeister Andreas Kresser war bei den Vorbereitungen vor Ort, dankte den Helfern für ihren Einsatz und ruft die Bevölkerung noch einmal zur Teilnahme an den Testungen auf. Nur wenn alle ihren Beitrag leisten, kann die Pandemie eingebremst werden. Anmeldung sind auch jetzt noch möglich.