Fix! FC Schwarzach zieht sich aus der Landesliga zurück

Abermalige finanzielle Schwierigkeiten und Budgetreduzierung machen diese Maßnahme für den Hofsteigklub erforderlich

Erstmals in der Geschichte im Vorarlberger Amateurfußball zieht sich eine erste Kampfmannschaft aus einem laufenden Meisterschafts-Bewerb zurück und hinterlässt Spuren. Der Tabellenzwölfte aus der Landesliga, FC Schwarzach, zieht nach acht Spieltagen mit sofortiger Wirkung einen Schlussstrich und wird nur noch mit der zweiten Garnitur dem 1b-Team in der 5. Landesklasse Unterland die Saison 2019/2020 zu Ende spielen. „Es ist ein riesengroßer sportlicher Rückschritt, aber es ist für den Verein die richtige Entscheidung. Der Blick in die Zukunft hat uns zu dieser Maßnahme veranlasst. Der Nachwuchs und der gesunde Aufbau im 1b-Team mit vorwiegend lauter Eigenbauspielern steht nun im Vordergrund“, sagt FC Schwarzach Obmann Mathias Arnold im Gespräch mit den VN. Die Gründe für die Mannschaftszurückziehung aus der Landesliga liegen laut Arnold klar auf der Hand: „Es sind immer noch laufende Rechnungen des letzten Jahres zu begleichen. Weiters müssen noch ausstehende Spielergehälter vor zwei Saisonen an mehrere Spieler ausbezahlt werden. Das laufende Budget haben wir auf ein Minimum verkleinern müssen und dadurch waren wir gezwungen die Prämien für die Spieler zu reduzieren“, so Mathias Arnold abschließend. Ziel ist und bleibt es nun mit der 1b-Mannschaft den Aufstieg in die 4. Landesklasse heuer zu fixieren und dort liegt in den nächsten Jahren auch der gesamte Fokus. Den vier Vorstandsmitgliedern Mathias Arnold, Jürgen Hämmerle, Günter Winder und Günther Paulak stehen wieder harte Zeiten bevor, schon in den letzten drei vier Jahren musste man am Abgrund schwerste Knochenarbeit betreiben. Die Auflösung der ersten KM von FC Schwarzach wurde auch deshalb erforderlich, weil gleich fast ein gesamtes Team dieser finanziellen und sportlichen Entscheidung keine Zustimmung erteilten. Die neun Spieler mit Trainer Manuel Cifonelli, Salvatore Cifonelli, Valerio Cifonelli, Philipp Puck, Jovo Zoric, Luka Martinez, Aleksandar Marijanovic, Kerem Yildiz und Armin Selak werden für Schwarzach nicht mehr auflaufen und suchen sich in der Winterpause einen neuen Klub.