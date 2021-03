Fit werden und dem Kinderdorf helfen

Unter dem Motto „Halt dich fit und sammle mit“ ist ganz Vorarlberg aufgerufen, sich ins Chancengeber-Team einzureihen und im April Spendenaufrufe zu verteilen.

Im April 2021 heißt es: Haussammlung neu! Erstmals in der langjährigen Geschichte des Vorarlberger Kinderdorfs wird die große Spendensammlung heuer ohne Klingeln an den Haustüren über die Bühne gehen. Den Schritt zur Bevölkerung will das Vorarlberger Kinderdorf zu seinem 70. Geburtstag aber trotzdem machen. Bei möglichst vielen Haushalten im ganzen Land soll ein Spendenaufruf in Form eines Türanhängers im Briefkasten oder an der Haustür landen.

Bewegung draußen

Fast alle der langjährigen Sammler konnten für die Neuauflage begeistert werden. Eine davon ist Rosemarie Wiedl, für die der Fitnessaspekt beim Haussammeln immer schon von Bedeutung war: „Ich bewege mich an der frischen Luft und kann außerdem dazu beitragen, Kindern in Not Geborgenheit zu schenken. Das hält frisch und gesund.“ Auch viele Mitarbeitende des Vorarlberger Kinderdorfs sowie deren Angehörige stellen sich in den Dienst der guten Sache. Seitens des Vorarlberger Kinderdorfs hofft man aber vor allem, durch diese frische Brise in Sachen Haussammlung neue Unterstützer anzusprechen. „Jede und jeder kann mithelfen, Kinder zu stärken und am Netzwerk der Solidarität zu knüpfen“, so der Appell.