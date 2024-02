Fit und stark in 10 Minuten

Das Power-Workout ohne Geräte

Das kommt dir bekannt vor? Dann bist du hier genau richtig: in diesem Buch zeigt dir Sean Adams, wie du deine Fitnessziele ganz einfach von zuhause aus erreichen kannst. Dafür braucht es nämlich keine teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio und auch keine Geräte oder Gewichte - alles, was du wirklich brauchst, sind 10 Minuten am Tag. Und die hat jeder.