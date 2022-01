Fit und gesund ins Neue Jahr

Mit Fundamental Fitness deine körperlichen Stärken!

Das von Fitnessexperte und Bestsellerautor Prof. Dr. Ingo Froböse in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern entwickelte Programm kombiniert natürliche Bewegungen wie Stehen, Gehen, Rollen, Stützen, Hängen oder Hüpfen zu einem ganzheitlichen Training mit abwechslungsreichen Flows. Die dreidimensionalen Bewegungsmuster fordern deine angeborenen Fähigkeiten neu und beanspruchen den Körper auf mentaler wie physischer Ebene. Du verbesserst damit nicht nur Kraft, Stabilität und Flexibilität, sondern gewinnst gleichzeitig mehr Energie und Freude an der Bewegung. So bleibst du leistungsfähig, fit und gesund bis ins hohe Alter.