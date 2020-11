Fit durch den Lockdown mit dem Gesundheitszentrum Tschann

Auch das Gesundheitszentrum Tschann musste aufgrund der Maßnahmen der Regierung seine Türen vorerst schließen. Um die gesamte Bevölkerung in Vorarlberg zu unterstützen, zeigt Michael Tschann auf VOL.AT verschiedene Übungen, damit Sie weiter fit und gesund bleiben.

Ausgangslage Liegestütz einfach

Ausgangslage "normale" Liegestütz

Gehen Sie in die Liegestützposition und halten Sie den Körper auf einer geraden Linie. Die Hände sind etwas breiter als schulterbreit, sodass sich die Brust zwischen Ihren Armen befindet. Die Daumen zeigen wieder nach innen. Senken Sie nun den Oberkörper, bis die Körperlinie und die Oberarme waagerecht zum Boden stehen. Halten Sie die unterste Position kurz und drücken Sie sich anschließend zurück in die Ausgangsposition.

Ausgangsposition Dips

Setzen Sie sich zunächst auf den vorderen Rand der Sitzfläche eines sehr stabilen Stuhls. Umfassen Sie die Sitzfläche am vorderen Rand neben ihrem Gesäß fest mit den Händen, so dass die Finger nach vorne zeigen. Strecken Sie nun die Beine aus und schieben Sie das Gesäß vom Stuhl weg, bis die Knie auf 90 Grad angewinkelt sind. Verlageren sie jetzt das Körpergewicht gleichmäßig auf Arme und Beine. Beugen Sie die Arme bis sie sich auf 90 Grad parallel zum Boden befinden und der Po beinahe den Boden berührt. Strecken Sie die Arme dann wieder fast ganz durch und heben gleichzeitig den Po auf Sitzhöhe an.