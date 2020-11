Fit durch den Lockdown mit dem Gesundheitszentrum Tschann

Auch das Gesundheitszentrum Tschann musste aufgrund der Maßnahmen der Regierung seine Türen vorerst schließen. Um die gesamte Bevölkerung in Vorarlberg zu unterstützen, zeigt Michael Tschann auf VOL.AT verschiedene Übungen. Damit Sie weiter fit und gesund bleiben.

Ausgangslage Kniebeuge

Schulterbreiter Stand, Zehenspitzen leicht nach außen drehen. Dann langsam nach unten gehen, Knie beugen und Gesäß nach hinten absetzen, dabei darauf achten, dass die Knie nicht vor die Zehenspitzen kommen. Wichtig ist, dass der Rücken gerade bleibt, die Brust rausstrecken, Ferse komplett am Boden fixieren.

Ausgangslage Kniebeuge Ausfallschritt

Wie viele Wiederholungen?

MyHomeFitness

Das Gesundheitszentrum Tschann möchte die Vorarlberger in dieser schwierigen Situation unterstützen. In Kombination mit ihrem 40-jährigen Jubiläum stellt Michael Tschann allen Interessierten einen MyHomeFitness-Zugang gratis zur Verfügung. Dort gibt es über 1.000 verschiedene Workout-Videos. Wer sich dafür interessiert, kann einfach über die Homepage vom Gesundheitszentrum Tschann informieren und mit Michael in Kontakt treten.