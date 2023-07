Firstfeier für das "neue" Landeskrankenhaus Rankweil

Seit Mai 2021 entsteht auf dem Gelände des bestehenden LKH Rankweil die neue Erwachsenenpsychiatrie mit einer Fläche von ca. 10.700 m².

Die Arbeiten laufen nach Plan, der Rohbau steht bereits und so konnte heute die Firstfeier stattfinden. Bis Mitte 2025 soll der Bau fertiggestellt sein, der Altbestand wird danach abgerissen. Die Inbetriebnahme des Neubaus ist in der zweiten Hälfte 2025 geplant. Der moderne Bau macht auf­grund seiner durchdachten Innenarchitektur neue Konzepte der Patient:innenbehandlung möglich. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, die Geschäftsführung der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, der Architekt Bernhard Marte und die Bauausführenden freuen sich über die guten Baufortschritte.

Rund 30.000 m³ - so viel Material wurde ausgehoben, um Platz für das neue LKH Rankweil zu schaffen. Zwei Jahre nach Beginn der Bauarbeiten ist der Plan nun sprichwörtlich aufgegangen: Der Rohbau ist fertig und wurde mit der heutigen Firstfeier, am 4. Juli 2023, gebührend gefeiert. Neben den Mitarbeiter:innen des LKH Rankweil, Mitarbeitenden der beteiligten Baufirmen waren auch Vertreter:innen des Landes sowie der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft geladen. In „luftigen Höhen“, am Dach des siebten Stockwerkes, trug Noah Dorninger, Lehrling von EGD Elektro Graf Dornbirn, den traditionellen Firstspruch vor.