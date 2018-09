Firstfeier beim Wohn- und Geschäftshaus „Drei König“

Zentrumsentwicklung wird mit neuem SPAR-Markt und sechs Mietwohnungen abgeschlossen.

Egg/Großdorf. Im Rahmen der dritten und letzten Bauetappe der Zentrumsentwicklung in Egg-Großdorf wird mit dem Wohn- und Geschäftshaus am Standort des ehemaligen Gasthauses „Drei König“ ein moderner und in den Ortsteil harmonisch eingebetteter Neubau realisiert. Der Tradition entsprechend wurde im Rahmen einer gemeinsamen Firstfeier die Fertigstellung der Rohbauarbeiten des neuen „Drei König“-Gebäudes gefeiert.

Moderne Nahversorgung

Die Investitionskosten für den vom Architekturbüro Bernardo Bader geplanten Neubau belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro. Der dreigeschossige Baukörper erstreckt sich entlang der Landesstraße L29 und ist mit einer Walmdachkonstruktion ausgeführt. Im Erdgeschoss entsteht ein SPAR-Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 215 m². An der Westfassade befinden sich der Geschäftszugang und der Vorplatz mit 6 PKW-Kundenstellplätzen sowie Fahrradstellplätzen.

Mietwohnungen

Neben dem SPAR Markt als regionalem Nahversorger werden im Neubau „Drei König“ auch sechs neue Mietwohnungen errichtet. Die Wohnungen verfügen allesamt über Balkone oder Loggias, hochwertige Küchen sowie Tiefgaragen- und Fahrradstellplätze. Die Rohbauarbeiten sind aktuell abgeschlossen und der Innenausbau der Wohnungen sowie die Arbeiten an der Gebäudefassade sind in vollem Gange. Die geplante Fertigstellung ist im März 2019.

Firstfeier

„Viele Emotionen waren mit dem Standort und der Entwicklung dieses Projekts verbunden. Aber heute dürfen wir stolz auf die gesamte Zentrumsentwicklung in Großdorf sowie den gemeinsamen Entwicklungsprozess mit der Gemeinde Egg sein“, betonte PRISMA-Vorstand DI Bernhard Ölz bei der Firstfeier. Als Leuchtturmprojekt für eine regionale Nahversorgung bezeichnete Bürgermeister Dr. Paul Sutterlüty den neuen Lebensmittelmarkt. VDir. Armin Fechtig bedankte sich im Namen der Bregenzerwald Investment GmbH bei allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit. Laut SPAR-Vertriebsleiter Thomas Schwärzler wird in Großdorf das neueste SPAR-Konzept in Form eines Frischemarkts umgesetzt.

Dritte Bauetappe