Firstfeier bei Mennel-Halle in Lingenau

Neues Gebäude mit Bürotrakt, drei Hallen und Tiefgarage steht im Rohbau.

Das Gebäude ist in drei Module eingeteilt, mit einer Höhe von 7 m und Grundflächen von 20 x 10 m bzw. 20 x 15 m. Sie sind mit 40 Tonnen befahrbar und verfügen über eine Fußbodenheizung, die vom nahe gelegenen Biomasse Heizkraftwerk gespeist wird. Die Nutzung ist flexibel in alle Richtungen. Der Bürotrakt bietet auf zwei Geschossen je 100 m² Fläche mit freier Gestaltungsmöglichkeit. Der gesamte Bau ist unterkellert und bietet 26 Stellplätze. Die Plätze können für Langzeitparker wie Wohnwagen, Wohnmobile oder Oldtimer gemietet werden. Die Tiefgarage ist durch eine breite Zufahrt gut erreichbar.

Ganz besonderen Wert legten die Bauherren auf die Vergabe der Arbeiten an Handwerker aus der Region. Die beauftragten Handwerksbetriebe befinden sich alle in einem Umkreis von 10 Kilometern, die meisten sogar in direkter Nachbarschaft im Gewerbegebiet Lingenau. „Wir wollten die Unternehmen aus der Umgebung unterstützen“, so Günter Mennel. In der nächsten Bauetappe werden Fenster und Tore eingebaut. Außen wird das Gebäude mit einer Holzfassade verkleidet. MO