Firstfeier bei Biomasse-Heizwerk Schetteregg

Im Ski- und Wandergebiet Schetteregg geht ab November ein neues Nahwärmenetz in Betrieb.

Egg. Dem alten Handwerkerbrauch folgend wurde in Schetteregg der Firstbaum auf das neue Biomasse-Heizwerk gezogen. Bei der Firstfeier wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bauausführenden Unternehmen für ihre ausgezeichnete Mitarbeit und den umliegenden Nachbarn für das Verständnis während der Baumaßnahmen gedankt. Gemeinsam mit der illwerke vkw AG, die das Biomasse-Heizwerk errichtet und betreibt, und der Gewerbepark R200 GmbH setzt die Egger Liftgesellschaft ein Vorzeigeprojekt um. Sechs Parteien in der Parzelle Schetteregg beziehen zukünftig erneuerbare Energie aus dem gemeinsamen Nahwärmenetz. Mit diesem entsteht neben seiner Funktion als Nahwärmeversorger ein Mehrzweckgebäude, das vielen Ansprüchen gerecht wird.

Das Biomasse-Heizwerk Schetteregg wird im November in Vollbetrieb gehen und das Ski- und Wandergebiet mit Biowärme versorgen. „Mit dem Projekt geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Gerade wir, die wir vom Wetter so abhängig sind, müssen alles dafür tun, um die Klimaerwärmung einzubremsen“, informiert Hannes Waldner, Geschäftsführer der Egger Liftgesellschaft. Das Biomasse-Heizwerk bringt in Zukunft eine CO2-Einsparung von 125 Tonnen pro Jahr. 50.000 Liter Heizöl werden nach der Inbetriebnahme durch nachhaltige und vor allem regionale Biomasse ersetzt. Die gesamte Wertschöpfung bleibt in der Region, da das Waldhackgut aus der unmittelbaren Umgebung bezogen wird.