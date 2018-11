First Lady Melania Trump taucht das Weiße Haus in Rot

First Lady Melania Trump wählte für die diesjährige Weihnachtsdekoration im Weißen Haus Rot als dominante Farbe. Im Netz machen sich User jedoch lustig über die roten Bäume.

Symbol für Mut – genau richtig für “The Shining”

Im Weißen Haus hat die Vorweihnachtszeit begonnen. Melania Trump stellt in einem Video die festliche Dekoration vor. Doch die roten Bäume in der Ost-Kolonnade gefallen nicht jedem. Laut Weißem Haus sei das Rot ein Symbol für Mut und Tapferkeit. Einige fühlen sich jedoch eher an den Horror-Klassiker “The Shining” erinnert.