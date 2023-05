Firmenparkeröffnung in Hörbranz

Zum „vorbei luaga“ in den neuen Firmenpark luden EQ-Systems, Autohaus Leiblachtal und Motobike am Samstag den 13.05.2023

Schon länger wird an der Autobahnausfahrt in Hörbranz am ehemaligen Gebäude des Honda Giesinger eifrig um- und neugebaut. Am Eröffnungssamstag präsentierte sich der imposante Bau fast fertig und stellt ein deutliches Zeichen für die Leiblachtaler Wirtschaft dar. Gerade nach und in den noch immer schwierigen Zeiten darf sich das Leiblachtal glücklich setzen, wenn Betriebe ihre Standorte ausbauen und festigen. Nicht nur das knapp 40 Arbeitsplätze in der Region erhalten und neu geschaffen wurden. Auch Dienstleistungen, Fachwissen, Erfahrungen und persönliche Beratungen der drei Betriebe bleiben in der Region und stehen deren Bewohnern zur Verfügung. Wenn dann noch sympathische Firmenchefs mit motivierten Mitarbeitern hinten den Firmennamen verantwortlich sind, steht einer zukunftsträchtigen und erfolgreichen Zukunft eigentlich nichts im Weg.