Firma Meusburger mit Umsatzrückgang auf 261 Mio. Euro

Der Vorarlberger Werkzeug- und Formenbauer Meusburger mit Sitz in Wolfurt hat im vergangenen Jahr einen knapp 10-prozentigen Umsatzrückgang auf 261 Mio. Euro hinnehmen müssen.

Rückgang geringer als befürchtet

Der Umsatzrückgang sei geringer ausgefallen als im Sommer befürchtet, sagte der geschäftsführende Gesellschafter am Dienstag in einer Aussendung. Dazu habe eine positive Entwicklung in den letzten Monaten des Jahres beigetragen. Dennoch habe man personelle Anpassungen vornehmen müssen, um die Arbeitsplätze auch zukünftig sichern zu können. Weitere Kennzahlen nannte Meusburger nicht.