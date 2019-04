Find dich happy! 104.000 Artikel auf ländleanzeiger.at

Das Frühjahr ist da und die Vorarlberger räumen auf. Spätestens seit Marie Kondo auf Netflix gezeigt hat, wie Aufräumen richtig funktioniert, liegt Ausmisten im Trend.

Fahrräder, Gartenartikel & Co.

„Schlaue Inserenten verkaufen ihre ungenutzten Dinge dann, wenn sie von anderen gebraucht werden. So gibt es momentan sehr viele Fahrräder, aber auch Gartenartikel und Co. auf ländleanzeiger.at zu entdecken. Und diese Strategie führt auch zum Verkaufserfolg – die Feedbacks unserer Inserenten sind sehr positiv: Gebrauchtes wird auf ländleanzeiger.at zu Geld“, so Claudia Nessler, Leiterin des Online-Anzeigenbereichs bei Russmedia Digital. „Und Verkaufen ist nachhaltiger als Wegwerfen. Unsere User beweisen, dass es nicht immer neu sein muss und legen Wert darauf, ungenutzten Gegenständen eine zweite Chance zu geben.“