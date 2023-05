Finanzminister denkt über Ausstieg aus Strompreisbremse nach

Das Finanzministerium analysiere "jeden Tag", ob es Sinn macht, die Strompreisbremse vorzeitig anzupassen oder auslaufen zu lassen. Festlegen wollte sich Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Freitag am Rande einer Pressekonferenz allerdings nicht. Grundsätzlich sei er "bei jeder Maßnahme offen, die das Budget entlastet". Man müsse nun schauen, wem die Maßnahme etwas bringt und kostet, ob sie die Inflation anheizt und ob es letztlich "Sinn macht, rauszugehen".

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hatte sich am Donnerstagabend im ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" für eine Halbierung der staatlichen Förderung für den Strompreis der Haushalte ausgesprochen. "Wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, wäre es wahrscheinlich klug, nochmal an das Gesetz heranzugehen und die 30 Cent Zuschuss, die jetzt gewährt werden, ... nach unten anzupassen. Wahrscheinlich würden 15 Cent reichen, dann würde man mehr Wettbewerb im Markt haben, das Preisniveau insgesamt senken", so Felbermayr.