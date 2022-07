Finanzminister Brunner traf Superstar George Clooney, weil ...

Finanzminister Magnus Brunner traff Superstar George Clooney anlässlich des "4gamechangers"-Festivals.

Persönliche Verbundenheit

Clooney und Brunner haben eine persönliche Verbundenheit: Beide haben am 6.5. Geburtstag. Der Finanzminister ist der jüngere: 6. Mai 1972 in Höchst. Der Hollywood-Star könnte aber fast ein Lookalike des Finanzministers sein: 6. Mai 1961 in Lexington, Kentucky.

"Schritt Richtung Normalität"

"Ich freue mich, als für Digitalisierung zuständiger Finanzminister das 4GC miteröffnen zu dürfen. Mit der neuen Ressortstruktur im BMF leben wir das Motto des diesjährigen 4gamechangers Festival „The Power of Cooperation“. Dass dieses Festival heuer nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden konnte, ist ein Schritt Richtung Normalität und es zeigt, dass es neben der Pandemie auch andere Herausforderungen für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat gibt. Will man etwas Gutes an den vergangenen zwei Jahren finden, so ist es mit Sicherheit der massive Digitalisierungsschub, der durch die Pandemie ausgelöst wurde: Das ist gut und wichtig, denn eines ist klar: Digitalisierung ist mehr als ein Schlagwort, es ist auch mehr als ein technischer Trend. Es ist ein Wandel, der gekommen ist, um zu bleiben", so der Finanzminister in einem Statement.