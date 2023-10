Finanzminister Brunner liefert sich hartes Budget-Match mit Armin Wolf

In einem "ZIB 2"-Interview am Mittwochabend mit ORF-Moderator Armin Wolf musste Finanzminister Brunner sein zweites Staatsbudget verteidigen.

Die Diskussion begann mit der Frage, warum der Staat nun mehr statt weniger ausgibt als während oder vor der Pandemie. Wolf äußerte sich skeptisch: "Man könnte glauben, das Geld ist abgeschafft in dieser Regierung". Brunner wies diese Bemerkung zurück und erklärte, dass die derzeitigen Zeiten herausfordernd seien. Aufgrund eines bevorstehenden Wirtschaftseinbruchs, der im nächsten Jahr glücklicherweise eine Erholung erwarten lässt, seien die Ausgaben gerechtfertigt. Im europäischen Vergleich stehe Österreich gut da, betonte der Minister, und fügte hinzu, dass Investitionen in die Zukunft notwendig seien, denen mit dem Budget nachgekommen werde.

Einnahmen von über 100 Milliarden Euro

Brunner führte aus, dass viele Ansprüche aus der Corona-Pandemie weiterhin bestehen, was die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben erklärt. Es sei wichtig, in zukunftsrelevante Bereiche wie Bildung und Kinderbetreuung zu investieren. Trotz der traditionellen Sparhaltung der ÖVP sei es wichtig, in diesen herausfordernden Zeiten Unterstützung zu bieten. Brunner erklärte, die Politik der ÖVP, die darauf abzielt, die Menschen zu entlasten, führe zu einem Rückgang der Einnahmen. Auf Wolfs Einwurf "aber das stimmt doch nicht, sie nehmen über 100 Milliarden Euro ein, so viel wie überhaupt noch nie", entgegnete Brunner, dass die Abschaffung der kalten Progression zu Einnahmeverlusten führe. Er betonte, dass es "nicht die Zeit sei, es sich leicht zu machen", sondern dass dies "ein Akt der Fairness" sei.