Finanzbehörden warnen vor angeblichem Vorarlberger Asset Manager

Betreiber der Internetseite Helmut Köb www.helmutkob.com in London und Schwarzach ist nicht berechtigt, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen - auch britische FMA warnt vor Londoner Asset Manager mit Vorarlberger Adresse.

Wien/Schwarzach/London (wpa) – Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA warnt Investoren vor dem Abschluss konzessionspflichtiger Bankgeschäfte mit dem Anbieter und Asset Manager Helmut Köb mit der Internetadresse www.helmutkob.com. Dieser Betreiber gebe seinen angeblichen Firmensitz mit einer Adresse in London Mayfair sowie mit einer Adresse in der Gebhard-Schwärzler-Straße 2 in Schwarzach in Vorarlberg an.