Finanzausgleich: Keine Ergebnisse bei politischer Runde mit Wallner

Wie erwartet noch keinen Durchbruch hat eine politische Runde mit Vertretern aller Gebietskörperschaften zum Finanzausgleich gebracht.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erklärte im Anschluss in einer schriftlichen Stellungnahme, dass es gerade im Bereich Gesundheit und Pflege "noch einiges an Gesprächsbedarf zwischen Ländern und dem Gesundheitsminister" gebe.

Brunner: Geld muss beim Patienten ankommen

Wallner für Reformen - Spitäler entlasten

Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) sagte nach der Gesprächsrunde in Wien, dass es im Gesundheitsbereich stark um Reformen gehe. Es gelte den niedergelassenen Bereich zu stärken und die Spitäler zu entlasten, dafür müssten jetzt die gesetzlichen Weichen gestellt werden. Auf Basis einer solchen Gesundheitsreform könne in weiterer Folge entschieden werde, wie der Finanzausgleich aussehen soll. Klargestellt wurde von Wallner, dass die Länder eine stärkere Ausgabendynamik hätten als der Bund, das sei durch eine Studie belegt. Einen Solidarbeitrag für Krisenkosten von den Ländern an den Bund werde es nicht geben, betonte der Landeshauptmann: "Dazu besteht kein Spielraum".

Waller fordert "mehr Tempo"

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte vor der heutigen Runde gemeint. "Die Verhandlungen müssen an Geschwindigkeit zulegen." In der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstagsausgabe) pochte er einmal mehr darauf, dass der Anteil am Steuerkuchen auf 25 Prozent (derzeit 20 Prozent) hochgeschraubt werde. Auch der Finanzierungsanteil des Bundes an den Gesundheitskosten müsse steigen. Auch Wallner forderte "mehr Tempo" bei den Verhandlungen ein. "Es müssen Taten folgen, wenn man vor dem Sommer zu ersten Ergebnissen kommen möchte", so Wallner.