Finale um den „Wäldercup“

Die MS Egg gewinnt nach spannender Fußballsaison der Bregenzerwälder Mittelschulen.

Die jährliche Fußball-Meisterschaft im Rahmen der Sparkasse Fußball Schülerliga gehört seit Jahrzehnten zu den Höhepunkten der jungen Fußballspieler. Im ganzen Land treten Schulauswahlen in den einzelnen Bezirken gegeneinander an. So auch im fußballbegeisterten Bregenzerwald, wo die Burschen und Mädchen aus den Mittelschulen auch heuer wieder um das runde Leder kämpften. Nach einem spannenden Turnierverlauf vom Herbst bis ins Frühjahr setzten sich am Ende die Spieler der Mittelschule Egg im Endspiel gegen die Alterskollegen aus Alberschwende mit 8:1 (2:0) durch und stemmten am Finaltag in Andelsbuch den Siegerpokal in die Höhe. In den beiden Halbfinalpartien zogen die MS Bezau bzw. die MS Doren den Kürzeren.