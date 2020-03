Finale im Schul-Turnsport in Hohenems und Dornbirn

Vorarlbergs beste Klassen des Schulturnens sind bereit für das Landesfinale 2020.

Der Turn10-Bewerb mit einem Vierkampf an den Geräten Boden, Barren/Balken, Reck und Kasten-Sprung verspricht wiederum, zu einem Top-Ereignis in der Vorarlberger Schulsport-Szene zu werden. Die an zwei Wettkampftagen stattfindenden Bewerbe werden dieses Jahr in Dornbirn und Hohenems ausgerichtet.

Zeitplan Mittelschulen und AHS Unterstufen am 12. März, Messehalle 5 (Ausrichter: BG Dornbirn):

09:00 bis 10:30 Uhr: Alle Buben-Teams sowie die Mädchen der 2. und 4. Klassen.

10:35 Uhr: Siegerehrung 1

11:30 bis 12:40 Uhr: Mädchen der 1. und 3. Klassen

13:10 Uhr: Siegerehrung 2

Das Teilnehmerfeld mit 34 Klassen-Teams (204 Aktive) wird von folgenden zehn Schulen gebildet: BG Dornbirn, MS Wolfurt, MS Höchst, MS Hohenems Herrenried, MS Lustenau Kirchdorf, BG Lustenau, BRG Dornbirn Schoren, MS Hard am See, MS Zwischenwasser und MS Rankweil Ost. Alle Aktiven können sich auf beste Voraussetzungen freuen: das BG Dornbirn richtet die Wettkämpfe in der neuen top ausgestatteten Messehalle 5 (Gerätturnhalle) aus.

Sportklassen in Hohenems

Für den zweiten Wettkampftag am 17. März an der Sportmitteschule Hohenems Markt haben sich sechs der insgesamt sieben Vorarlberger Schulen mit sportlichen Schwerpunkt angemeldet – das Teilnehmerfeld mit 240 Aktiven in 43 Mannschaften ist somit das größte, seit sich die Sportklassen im Turn10-Bewerb messen.

Zeitplan Sportklassen am 17. März in Hohenems Markt:

09:15 Uhr: erste und zweite Klassen weiblich/männlich

11:15 Uhr: dritte Klassen und vierte Klassen weiblich/ männlich

13:00 Uhr: mixed-Klassen

14:10 Uhr: Siegerehrung aller Klassen

Vertretene Sportmittelschulen: Hohenems, Satteins, Nüziders, Bregenz, Rankweil und Wolfurt.

Spannend wird das Duell der jeweiligen dritten und vierten Klassen, wenn es um die Qualifikation der vier besten Vorarlberger Teams für das Bundesfinale 2020 geht; diese österreichische Meisterschaft wird vom 22. bis 24. April in Mattersburg (Burgenland) ausgetragen.