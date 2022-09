Finale der Motorradsaison im Leiblachtal

End of Season bei den Eisenreitern

Am Samstag den 10.09.2022 wird das offizielle Ende der Motorradsaison mit einem großen Fest für alle Zweirad- und Hubraumfans und die die es noch werden wollen, in Lochau gefeiert. Die Eisenreiter laden mit einem großartigen Programm zum Ende der Motorradsaison 2022. Ab 10.00 Uhr öffnet die Zweirad-Meisterwerkstatt Lakeside-Motorcycles von Inhaber und Zweiradspezialist „Micha“ ihre Hallen zum Open-House und man kann sich die bekannte Schrauberstätte von innen ansehen. Am Vorplatz wird für das leibliche Wohl gesorgt und ab 16.00 Uhr öffnet das Kult-Clublokal „HubRaum“ der Eisenreiter seine Tür und das musikalische Programm wird gestartet. Life vor Ort sorgen MOOSES, Gris-Gris und The Wilbury Trio R4 für Konzertstimmung vom Feinsten und zu späterer Stunde ist DJ HONZZ im HubRaum für den perfekten Sound verantwortlich.