Finale der „Giro to Zero“-Radtour im Vorderwald

Zwei Oberösterreicher radeln gegen die Erderhitzung und für das Programm „Klima- und Energie-Modellregionen".

Am 1. September kamen die beiden Radler in der westlichsten Energiemodellregion Österreichs an. Die Energieregion Vorderwald ist zudem Pionierregion und war vor 10 Jahren bei der Gründung des Programms „Klima- und Energiemodellregionen“ schon mit dabei. Gerhard Beer, Bürgermeister der Gemeinde Hittisau: „Klimaschutz geht uns alle etwas an. Mit vielen Projekten und Ideen wird von den Modellregionen in ganz Österreich täglich versucht, an die Klimaschutzziele zu erinnern. Gemeinsam mit den KEM-Managern ist eine Vielzahl von engagierten Menschen in unseren Gemeinden bestrebt, die Wichtigkeit einer Umstellung unseres Konsumverhaltens und unseres Umganges mit der Natur unserer Wohlstandsgesellschaft bewusst zu machen.“ „Giro to Zero“ sorgt auf ihrer Tour für Aufsehen und gibt Anlass zur Diskussion und zum Nachdenken. Die Tour in fünf Etappen wird auf der Website www.giro-to-zero.at dokumentiert.