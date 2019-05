Filmmusikkonzert des Musikverein Hörbranz

Probier´s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und….

Ganz sicher nicht Gemütlich und ruhig, sondern konzentriert und aufmerksam dürften die Proben der letzten Wochen beim Hörbranzer Musikverein gewesen sein. Die engagierten Musiker haben sich perfekt auf einen besonderen Abend im Musikjahr vorbereitet. Der Leiblachtalsaal wurde am 29.05.2019 in einen Konzertsaal der außergewöhnlichen Art gestaltet. Vor einer großen Leinwand begleiteten die Tonkünstler eingespielte Filmpassagen der Kinoerfolge von „Der mit dem Wolf tanzt“, „Gladiator“ und „Das Dschungelbuch“. Was in den Lichtspieltheatern schon ein Publikumsmagnet war, sorgte auch in Hörbranz für begeisterten Applaus. Bei den eingespielten Szenen aller drei Filme war die Spannung, Dramatik und auch der Spaß nicht nur live zu hören, sondern durch das große Ensemble auch zu spüren.