Am Samstag, den 25.11.2023 laden die klingenden Vereine aus Gaißau um 20:00 Uhr zu einem unvergesslichen Konzertabend in die Rheinblickhalle.

Unter dem Motto „Filmmusik in Harmonie“ tauchen der Musikverein, der Kirchen- und Männerchor gemeinsam in die magische Welt der Filmmusik ein bei dem die kraftvolle Klangwelt der Blasmusik auf die zauberhaften Stimmen eines Chores trifft.

Auf dem Programm stehen Ohrwürmer wie „Thank you for the Music“, „The Lion King“, „I will follow him” ebenso wie “Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ oder epische Klänge von Ennio Morricone u.v.m. Eröffnet wird das Konzert von der Gaißauer Jugendkapelle.