Filipe Studer neuer Personalchef der Vorarlberger Polizei

Bregenz - Über 22 Jahre prägte Josef Latzer als Personalchef die Personalentwicklung der Exekutive in Vorarlberg. Nun geht er in Pension.

Josef Latzer trat am 1. April 1974 in den Dienst des Bundesministeriums für Finanzen ein, absolvierte 1988 den Offizierskurs und wurde stellvertretender Inspizierender der Zollwache in Vorarlberg. Am 1. Jänner 1996 wechselte er zum Landesgendarmeriekommando in Bregenz und wurde zum Personalchef ernannt. Im Mai 2018 verlieh ihm das Bundesministerium für Inneres anlässlich des Übertrittes in den Ruhestand den Amtstitel „Brigadier“. Sein dienstliches Engagement würdigte das Bundesministerium für Inneres mit zahlreichen sichtbaren Auszeichnungen, unter anderem mit dem „Silbernen“ und „Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“.