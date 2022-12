Filigrane Krippen stolz präsentiert

Krippenbauverein Fellengatter zeigte in der Museumswelt große Vielfalt an Krippen

FRASTANZ Der traditionsreiche Krippenbauverein Fellengatter freute sich, heuer erstmals seit Pandemiebeginn wieder wie gewohnt zur beliebten Krippenausstellung einzuladen. Zahlreiche Interessierte besuchten die Ausstellung in der Museumswelt in Frastanz.

Insgesamt standen heuer 24 Krippen in verschiedensten Baustilen, von heimischen über orientalische bis zu Laternenkrippen, zur Schau. Zu den Ausstellungshighlights zählten zwei liebevoll renovierte Krippen, eine aus dem Jahr 1959 von Anton Bertsch und eine weitere von Karoline Reisch , deren Original etwa 80 bis 90 Jahre alt sein dürfte. Von ihr stammt auch eine im Koffer versteckte Krippe, die ebenso ein besonderes Exemplar ist. Unter den Krippenbauern befinden sich viele bekannte Namen. So ist eine Krippe von Hildegard und Andrea Gabriel aus der Familie von Altbürgermeister Eugen Gabriel zu sehen und auch eine Krippe von den „Schneggahüslern“ Jürgen und Fabio Lederle .

Die Krippenbaukunst wird in Frastanz dank des Krippenbauvereins Fellengatter, der in der größten Parzelle der Marktgemeinde seine Wurzeln hat, seit über 60 Jahren gepflegt. Vorarlbergs viertältester Krippenbauverein wurde 1959 von Leonhard Jutz gegründet. Heute zählt der aktive Verein mit Obfrau Carmen Lassnig rund 60 Mitglieder und hat sein Vereinslokal in der Mittelschule Frastanz. HE