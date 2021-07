Fieberhafte Suche nach neuem Goalgetter ist zu Ende

Der Bundesligist SCR Altach hat den Nachfolger für den scheidenden Torjäger Daniel Maderner gefunden.

Der SCR Altach verpflichtet den österreichisch-kosovarischen Torjäger Atdhe Nuhiu. Der 1,96 m große Mittelstürmer stand zuletzt beim 28-fachen Zypriotischen Meister Apoel Nikosia unter Vertrag und unterschreibt in der CASHPOINT Arena für die kommenden zwei Jahre.

Nuhiu kehrt nach acht Jahren im Ausland in die Österreichische Fußball-Bundesliga zurück. Nachdem er im Sommer 2013 vom SK Rapid Wien auf die Insel zu Sheffield Wednesday gewechselt war, avancierte er dort in den Folgejahren zum absoluten Fanliebling.

Für die „Owls“ absolvierte er 277 Pflichtspiele (davon 242 in der Englischen Championship), erzielte dabei 50 Treffer und bereitete 27 weitere Tore vor. Erst im vergangenen Sommer verließ der 19-fache kosovarische Nationalspieler Sheffield und stand in der Saison 20/21 bei Apoel Nikosia (26 Pflichtspiele) unter Vertrag.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Die Geschichte von Atdhe Nuhiu im Profifußball liest sich von alleine. Sein Spiel ist geprägt von einer großen Torgefährlichkeit, starken Physis und sehr viel Erfahrung, die er nun in unsere Reihen bringt. Neben seinen sportlichen Qualitäten ist er auch menschlich eine absolute Bereicherung für unseren Club und wir hatten in den persönlichen Gesprächen den Eindruck, dass Atdhe bereit ist, ein weiteres Kapitel in seiner Karriere zu schreiben.“