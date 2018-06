FH Vorarlberg verzeichnet Bewerber-Rekord

Über 1.300 Personen haben sich für die 533 Erstsemester-Studienplätze an der FH Vorarlberg beworben, 1.126 wurden zum Aufnahmeverfahren für ein Studium zugelassen. Vor allem sehr erfreulich: An den technischen Studiengängen ist das Interesse außergewöhnlich groß.

Noch nie war das Interesse an einem Studium an der FH Vorarlberg so groß wie in diesem Jahr. Mit 1.126 zugangsberechtigten Bewerbungen konnte die Steigerung der vergangenen Jahre nochmals getoppt werden. Besonders erfreulich ist, dass in den technischen Studiengängen hervorragende Bewerbungsquoten erreicht wurden. Vor allem deshalb, weil in diesem Bereich die Bewerbungsquoten österreichweit eher niedrig, die Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen aber enorm hoch ist.