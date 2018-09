FH Vorarlberg startet mit Höchststand an Studierenden

Die Fachhochschule (FH) Vorarlberg startet mit zwei neuen Studiengängen und 1.350 Studierenden ins neue Studienjahr. Knapp die Hälfte der Studierenden (47 Prozent) macht die FH-Ausbildung nebenberuflich, beinahe alle Absolventen (98,5 Prozent) finden innerhalb von zwei Monaten nach dem Studienabschluss einen Arbeitsplatz, informierte am Dienstag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Bregenz. Der Regierungschef und FH-Geschäftsführer Stefan Fitz-Rankl betonten insbesondere die Ausrichtung der in Dornbirn situierten Fachhochschule: Ein starkes Wachstum an Studienplätzen gebe es ausschließlich in jenen Bereichen, in denen auch eine starke regionale Nachfrage herrsche. So sei in den vergangenen Jahren die Zahl der Studienplätze in den Technik-Studiengängen um fast 50 Prozent ausgebaut worden. Mittlerweile liege der Anteil der Technik-Studierenden bei 42 Prozent, sagte Fitz-Rankl. “Über 70 Prozent der Absolventen bleiben im Land”, stellte Wallner fest – der Anteil der auswärtigen Studierenden liegt bei 25 Prozent. Auch von den aktuell 600 Erstsemestrigen “werden alle gebraucht werden”, sagte der Landeshauptmann.