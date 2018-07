FH Vorarlberg: Forschungsprojekt erhält Worlddidac Award 2018

Die App „Fliehen vor dem Holocaust“ wurde von einem internationalen Jurygremium mit dem Worlddidac Award ausgezeichnet.

FH-Forschungsprojekt

In diesem Forschungsprojekt wurde eine App zum Thema “Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten” entwickelt, die im Unterricht und in der Forschung Verwendung finden soll. Zielgruppe sind 14- bis 18-jährige SchülerInnen. „Bei der Entwicklung neuer Lerntools für diese Altersgruppe ist darauf zu achten, dass sie nahtlos in die Medienlandschaft dieser Zielgruppe integriert werden kann“, erklärt Prof. (FH) Dr. Guido Kempter, Leiter des Forschungszentrums Nutzerzentrierte Technologien an der FH Vorarlberg.